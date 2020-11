Drugie zwycięstwo Azcony

W ubiegłym roku najszybszy w Vila Real, Bask z węgierskiego zespołu Zengő Motorsport minął metę 2,9 sekundy przed Yvanem Mullerem, który awansował na trzecie miejsce w Pucharze Świata. Najniższy stopień podium przypadł Santiago Urrutii.

Zespół Zoltána Zengő czekał na taki sukces od wygranej Norberta Michelisza w wyścigu WTCC na Hungaroringu w 2015 roku.

Na starcie zabrakło Auréliena Comte i Bence Boldizsa. Po wymianie silnika Norbert Michelisz rozpoczynał wyścig z pit lane.

Azcona prowadził od startu mając za sobą Mullera, Urrutię, Berthona, Tarquniego i Engstlera, ruszającego z pierwszego rzędu. Jean-Karl Vernay zwolnił na drugim okrążeniu, a po usunięciu usterki wrócił na trzy testowe kółka. Tom Coronel zjechał dymiącym Audi po 5 okrążeniu.

Yann Ehrlacher po siódmym miejscu powiększył przewagę nad Estebanem Guerrierim do 27 punktów. Na 6 okrążeniu Guerrieri wyprzedził Néstora Girolamiego i zameldował się na mecie jako dziesiąty.

WYŚCIG 2 (10 okrążeń)

1. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición

2. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +2,990

3. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +3,499

4. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS +4,613

5. Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR +5,949

6. Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR +6,926

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +9,362

8. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +11,538

9. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +13,770

10. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +21,563