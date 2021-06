Dublet Cyan Racing, wypadek Mullera

Dwie minuty przed końcem Yvan Muller czołowo uderzył w opony na Hatzenbach i w pierwszym sektorze wywieszono żółte flagi.

Muller jako pierwszy uzyskał czas (9.00,973). Od 23 minuty prowadził Yann Ehrlacher (9.00,299). Luca Engstler przebił czasem 8.59,103. Ehrlacher dokończył okrążenie po wypadku wujka - i zszedł do 8.57,729. Thed Björk awansował na P2 po 8.58,975.

TRENING 1

1. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 8.57,720

2. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 8.58,975

3. Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR 8.59,103

4. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 8.59,682

5. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 9.00,072

6. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 9.00,667

7. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 9.00,856

8. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR 9.00,896

9. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 9.00,933

10. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 9.00,973