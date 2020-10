Francuskie podium na Hungaroringu

Yvan Muller asekurował siostrzeńca, mijając metę ze stratą 1,4 sekundy. Jean-Karl Vernay skompletował francuską obsadę podium.

Po starcie Muller, Ehrlacher i Vernay wyprzedzili ruszającego z pole position Bence Boldizsa. Néstor Girolami odpadł po kolizji z Mikelem Azconą. Bask zjechał po drugim okrążeniu.

Na pierwszym kółku Ehrlacher znalazł się przed Mullerem. Bence Boldizs spadł na P7, minięty przez Urrutię, Berthona i Michelisza.

Jedenasty po starcie, Esteban Guerrieri wspiął się na P8 po wygranym pojedynku z Attilą Tassim (6). Luca Engstler uderzył w barierę po kontakcie z Audi Toma Coronela (8). Interweniował samochód bezpieczeństwa.

Restart nastąpił po 10 okrążeniu. Coronela ukarano drive through. Taką samą karę nałożono na Auréliena Comte - za wyjeżdżanie poza tor.

WYŚCIG 2 (14 okrążeń)

1. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR

2. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +1,496

3. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +2,128

4. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +2,773

5. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS +4,786

6. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +4,935

7. Bence Boldizs (H) Cupra Leon Competición +6,247

8. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +6,657

9. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +6,992

10. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +7,676