Girolami drugi raz z rzędu

W 40-minutowej sesji Argentyńczyk wyprzedził o 0,780 sekundy Jean-Karla Vernaya. Esteban Guerrieri wprowadził drugą Hondę All-Inkl.com Münnich Motorsport do czołowej trójki. W wyścigu z odwróconymi polami dla top 10, pole position przypadło Yvanowi Mullerowi.

Attila Tassi prowadził po 8.59,285. 12 minut przed końcem Luca Engstler poprawił na 8.56,364. Jean-Karl Vernay zdobył się na 8.55,571. Néstor Girolami zakończył drugie okrążenie wynikiem 8.54,791.

Pod koniec kwalifikacji zaczął padać deszcz. Esteban Guerrieri zszedł do 8.55,734, ale pozostał na P3. Santiago Urrutia przejął P5. Tiago Monteiro awansował na P7.

KWALIFIKACJE

1. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 8.54,791

2. Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Elantra N TCR 8.55,571

3. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR 8.55,734

4. Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR 8.56,364

5. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 8.57,302

6. Gabriele Tarquini (I) Hyundai Elantra N TCR 8.57,458

7. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR 8.57,780

8. Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR 8.57,981

9. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 8.58,032

10. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 8.58,398