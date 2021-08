Girolami najszybszy na Hungaroringu

Argentyńczyk z All-Inkl.com Münnich Motorsport wyprzedził Santiago Urrutię o 0,126, Mikela Azconę o 0,142 sekundy.

Hondy wiozą w ten weekend 60-kilogramowy balast. Hyundaie dociążono 50, Audi i Lynki - 10 kilogramami. Cupry jeżdżą bez balastu.

Girolami prowadził po 1.53,388. Azconie skreślono czas 1.53,125. W 11 minucie Nathanaël Berthon poprawił na 1.53,167. 11 minut później Azcona uzyskał 1.53,137.

Od 31 minuty liderował Santiago Urrutia (1.53,121). Po fladze w szachownicę Néstor Girolami popisał się wynikiem 1.52,995.

TRENING 1

1. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.52,995

2. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 1.53,121

3. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 1.53,137

4. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 1.53,157

5. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 1.53,167

6. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 1.53,223

7. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 1.53,357

8. Rob Huff (GB) Cupra León Competición 1.53,368

9. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 1.53,451

10. Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS 1.53,494