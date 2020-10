Guerrieri wiceliderem WTCR

Kierowca z Buenos Aires został wiceliderem mistrzostw - ze stratą 23 punktów do Yanna Ehrlachera, drugiego na mecie. Néstor Girolami stanął na trzecim stopniu podium.

Tor był miejscami mokry. Po starcie Ehrlacher awansował za Guerrieriego. Kolejne lokaty zajmowali Muller, Girolami i Tassi. Mikel Azcona zaliczył kontakt z Santiago Urrutią i spadł na P8.

Na drugim okrążeniu Néstor Girolami wyprzedził Yvana Mullera, na trzecim Azcona awansował kosztem Vernaya. Gabriele Tarquini zjechał dymiącym Hyundaiem.

Norbert Michelisz odwiedził pit lane po 5 kółku i stracił dwa okrążenia. Azcona zostawił za sobą Urrutię, Berthon Coronela (6). Dotychczasowy wicelider WTCR, Tom Coronel przed metą odzyskał P11.

WYŚCIG 1 (12 okrążeń)

1. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR

2. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +0,500

3. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +1,105

4. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +1,759

5. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +2,318

6. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición +2,619

7. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +3,608

8. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +4,223

9. Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR +4,514

10. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +5,412