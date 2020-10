Guerrieri zdobył Nordschleife

Na pierwszym z trzech okrążeń 25,378-kilometrowego toru Argentyńczyk z All-Inkl.com Münnich Motorsport wyprzedził Yvana Mullera i osiągnął metę z przewagą 3,3 sekundy. Lider punktacji, Yann Ehrlacher wywalczył trzeci stopień podium.

Kary po kwalifikacjach dały Mullerowi pole position. Guerrieri awansował do pierwszego rzędu. Z drugiego startowali Coronel i Björk, z trzeciego Tassi i Ehrlacher.

Z powodu mokrej nawierzchni przejechano dwa okrążenia toru Grand Prix za samochodem bezpieczeństwa. Na skutek kłopotów technicznych Nathanaël Berthon ruszał z pit lane.

Po zielonej fladze Muller miał za sobą Guerrieriego, Coronela, Björka i Tassiego. Attila Tassi szeroko przejechał zakręt, oddając P5 Yannowi Ehrlacherowi.

Na Aremberg Guerrieri wygrał pojedynek z Mullerem. Jack Young wpadł w opony i w trzecim sektorze wywieszono żółte flagi.

Mikel Azcona, dziewiąty w kolejce, zatrzymał przegrzaną Cuprę na wyjściu z Karussell. Poinformowano o rozlanym oleju na torze.

Po pierwszym okrążeniu Guerrieri oddalił się od Mullera na 3,3, od Coronela na 4,2 sekundy. Santiago Urrutia wysforował się przed Monteiro i Magnusa. Jack Young wolno kończył okrążenie rozbitym Mégane.

Po drugim kółku przewaga lidera wzrosła do 6,8 sekundy. Thed Björk po kontakcie wyprzedził Toma Coronela na Yokohama-S. Yann Ehrlacher poszedł śladami Szweda. Coronel informował o problemie z półosią.

W czwartym sektorze Santiago Urrutia skierował w barierę Attilę Tassiego. Yann Ehrlacher minął Theda Björka na Döttinger Höhe.

WYŚCIG 1 (3 okrążenia)

1. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR

2. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +3,385

3. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +3,999

4. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +4,903

5. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS +12,298

6. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +15,674

7. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +21,451

8. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +23,256

9. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +39,521

10. Bence Boldizs (H) Cupra Leon Competición +1.54,117