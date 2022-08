Podczas gdy Rob Huff i Nathanael Berthon cieszyli się z wygranych wyścigów, podwójne podium dla kierowcy BRC Hyundai - Mikela Azcony, pomogło Hiszpanowi zrobić duży krok w kierunku upragnionego tytułu.

Oba wyścigi przebiegały według podobnego schematu. Rob Huff za kierownicą Cupry stajni Zengo Motorsport wysunął się na prowadzenie na początku drugiej części rundy po starcie z pierwszego rzędu, podobnie jak Berthon w Audi ekipy Comtoyou we wcześniejszym spotkaniu.

Huff oparł się wczesnemu atakowi ze strony ruszającego również z pierwszego rzędu Mehdi Bennani'ego z Comtoyou Audi i były mistrz świata wywalczył jednosekundową przewagę w połowie dystansu, zmierzając po swoje drugie zwycięstwo w sezonie.

Dzięki temu nie tylko utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji tegorocznej kampanii, ale także zyskał prawie 50-punktową przewagę w klasyfikacji WTCR Trophy.

Pierwsze podium Bennaniego w sezonie pojawiło się kilka godzin po tym, jak kolega z zespołu Berthon odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WTCR od prawie dwóch lat.

W przypadku Francuza, wygrana przyszła po tym, jak pokonał pretendenta do tytułu Nestora Girolamiego z Munnich Motorsport Honda, który startował z pole position.

Gilles Magnus w trzecim Audi Comtoyou skompletował czołową trójkę w pierwszym wyścigu, ale później został ukarany pięcioma sekundami za wypchnięcie Estebana Guerrieriego z toru, przez co spadł na siódme miejsce.

Azcona awansował na trzecią pozycję, a wynik ten uzyskał również w drugim wyścigu, po tym jak kolega z zespołu Norbert Michelisz przepuścił go w końcówce rywalizacji.

Azcona wyprzedza Girolamiego w klasyfikacji generalnej o 35 punktów.

Tiago Monteiro zanotował swój najlepszy wynik w 2022 roku, zdobywając szóste miejsce w wyścigu drugim dla Engstler Motorsport, podczas gdy nieszczęśliwy weekend Guerrieriego trwał nadal, ponieważ dwa zakręty przed metą został wypchnięty z toru przez Toma Coronela (Audi Comtoyou).

Po niedawnych problemach z oponami w Vallelunga, które doprowadziły do wycofania się zespołu Cyan Racing zawodów na Circuit l'Anneau du Rhin, na początku zeszłego tygodnia, w pierwszym wyścigu we Francji doszło do przebić opon tylko w dwóch autach, oba były spowodowane uszkodzeniem obręczy kół w wyniku kontaktu.

