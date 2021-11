Kalendarz WTCR na sezon 2022

Sezon rozpocznie się w kwietniu na czeskim Moście. Następnie kierowcy udadzą się na tor uliczny w Pau, gdzie seria ostatni raz zawitała w 2009 roku, jeszcze jako WTCC. Będzie to pierwsza międzynarodowa impreza na tym obiekcie od 2019 roku.

Trzy rundy z dziesięciu odbędą się w Azji, jednak problemem mogą się okazać restrykcje związane z pandemią. Jedną z nich ma być weekend w Makau, gdzie ma się rozegrać finał sezonu.

Inny tor, który powróci do kalendarza to popularny Vila Real w Portugali.

Szef serii Francois Ribeiro stwierdził, że powrót do starej liczby rund był zawsze priorytetem po wymuszonej redukcji spowodowaną pandemią koronawirusa.

- Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się osiągnąć ten cel. Dziękujemy również naszym partnerom, bez ich wsparcia nie byłoby to możliwe - tłumaczył.

- Możliwość włączenia weekendu na torze w Pau już jako WTCR będzie dla nas ekscytującym i historycznym momentem. Cieszymy się również z powrotu do Vila Real.

- Dokładamy wszelkich starań, aby odbyły się zgodnie z planem rundy w Azji. Mamy jednak rozwiązanie awaryjne, gdyby była sytuacja kryzysowa. Jesteśmy pozytywnie nastawieni i nie możemy doczekać się początku piątego sezonu WTCR - zakończył.

Prowizoryczny kalendarz na sezon 2022:

Runda 1 i 2: WTCR Race of Czech Republic, Autodrom Most, Kwiecień 8-10

Runda 3 i 4: WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, Maj 7-8

Runda 5 i 6: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, Maj 26-28

Runda 7 i 8: WTCR Race of Hungary, Hungaroring, Czerwiec 10-12

Runda 9 i 10: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, Czerwiec 24-26

Runda 11 i 12: WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, Lipiec 1-3

Runda 13 i 14: WTCR VTB Race of Russia, Sochi Autodrom, Sierpień 5-7

Runda 15 i 16: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, Październik 7-9

Runda 17 i 18: WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, Listopad 4-6

Runda 19 i 20: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, Listopad 17-20