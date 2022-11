Norbert Michelisz zaliczył bardzo dobry występ po starcie z siódmego pola i wygrał drugi wyścig WTCR w Bahrajnie, podczas gdy jego kolega z zespołu BRC Hyundai, Mikel Azcona, jeszcze bardziej przybliżył się do tytułu, przekraczając linię mety na czwartej pozycji.

Michelisz przetrwał chaotyczne pierwsze okrążenie, ścigając Estebana Guerrieriego, który prowadził na wyjeździe z pierwszego zakrętu po mocnym starcie z drugiego rzędu. Hyundai był wyraźnie szybszy niż Honda Munnich Motorsport, która wiozła 40 kg obciążenia wynikającego z balansu osiągów.

Na piątym okrążeniu Michelisz wyprzedził Guerrieriego w pierwszym zakręcie i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, dojeżdżając do mety przed kierowcą Hondy.

- To niesamowite uczucie. Po starcie miałem trochę szczęścia. Udało mi się tam wyprzedzić kilka osób i później próbowałem znaleźć odpowiednie miejsce do ataku na Estebana. Mój samochód znów był dzisiaj genialny, tak było przez cały weekend, więc wielkie uznanie dla zespołu. Czasami z zewnątrz wygląda to na łatwe, ale dzisiaj tak nie było. Chociaż było trochę łatwiej ze względu na sprzęt, który miałem! To nie był łatwy sezon, ale teraz wszystko sobie układam – powiedział Michelisz.

Nicky Catsburg po powrocie do WTCR zajął trzecie miejsce na podium w swoim Hyundaiu.