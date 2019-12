Kristoffersson chciał więcej

- Byłem bardzo pewny siebie. Odważyłem się zbliżyć do ścian i barier, ale na długich prostych nie mogliśmy skorzystać z tunelu aerodynamicznego, tak jak byśmy chcieli. Bezpośrednio po ostatnim wyścigu poczułem rozczarowanie, że nie wywalczyłem podium. Chciałem przywieźć puchar do domu. Ostatecznie był to jednak niezapomniany weekend w Azji - mówił Kristoffersson.

- Muszę być zadowolony z wyniku. To był mój debiut w Makau i wywalczyłem 40 punktów. Mogłem być jednak lepszy, zwłaszcza w drugim i trzecim wyścigu, a na pewno w wąskiej i trudnej części toru. Obiekt dawał jednak świetną radość z jazdy. Uwielbiam się tam ścigać i zostałem najlepszym debiutantem - dodał.