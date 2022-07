Nestor Girolami i Gilles Magnus odnieśli drugie zwycięstwa w sezonie World Touring Car Cup, a Mikel Azcona zwiększył swoją przewagę punktową w weekend przyćmiony wycofaniem się Lynk & Co z powodu obaw o bezpieczeństwo opon Goodyear.

Wątpliwości co do udziału pięciu samochodów Lynk & Co trwały od soboty, kiedy zespół ostrzegł po kwalifikacjach, że wycofa się bez podjęcia działań w związku z problemami z oponami.

Rzeczywiście, wszyscy kierowcy otrzymali polecenie zjechania do boksów pod koniec okrążenia rozgrzewkowego do pierwszego wyścigu i nie wystartowali w zawodach.

Gdy samochody Lynk & Co zaparkowały w garażach, Girolami i Azcona jechali koło w koło przez pierwsze trzy zakręty, zanim kierowca Hondy objął ostatecznie prowadzenie w zakręcie czwartym.

Girolami ostatecznie odpierał ataki Azcony do samego końca wyścigu numer 1, zgarniając swój drugi triumg w sezonie 2022 WTCR.

W drugim wyścigu, z częściowo odwróconą kolejnością na starcie, dwukrotny mistrz Yann Ehrlacher i Santi Urrutia mieli wystartować z pierwszego rzędu. Ale gdy cała piątka Lynk & Co po raz kolejny zjechała do boksów pod koniec okrążenia rozgrzewkowego, pozostawiło to Magnusa na pole position.

W wyścigu, podczas którego zarządzanie oponami okazało się decydującym czynnikiem, Gilles Magnus zdołał triumfować, prowadząc Audi do dubletu.

Mikel Azcona prowadzi w klasyfikacji generalnej WTCR z przewagą 36 punktów nad Nestorem Girolamim.