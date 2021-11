Kierowca Comtoyou Team Audi Sport ustanowił najlepszy czas sesji 2:18.544. Belg był o 0,573 szybszy od drugiego Theda Bjorka oraz o 0,605 od trzeciego Nathanaela Berthona.

Niecałe dziesięć minut przed końcem sesji na torze pojawiła się czerwona flaga. Jordi Gene z Zengo Motorsport podczas szybkiego okrążenia stracił panowanie nad swoją Cuprą i uderzył w ścianę. W samochodzie hiszpańskiego kierowcy awarii uległo zawieszenie. Genowi nic się nie stało.

Wyniki - Trening 1

1. Gilles Magnus (COMTOYOU TEAM AUDI SPORT) 2:18.544

2. Thed Bjork (Cyan Performance Lynk & Co) 2:19.117

3. Nathanael Berthon (COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT) 2:19.149

4. Tom Coronel (COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT) 2:19.167

5. Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) 2:19.538

6. Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) 2:19.557

7. Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) 2:19.600

8. Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) 2:19.626

9. Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) 2:19.699

10. Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) 2:19.746