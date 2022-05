Girolami bezbłędnie ruszył z pole position i wyprzedził swojego kolegę z zespołu, który również startował z pierwszego rzędu. Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) rozpoczynał rywalizację z trzeciego pola i uzupełnił obsadę podium przyznając, że było „zbyt ryzykowne”, aby atakować na ciasnych ulicach i walczyć o zwycięstwo w swoim domowym wyścigu.

- Wspaniały początek sezonu - powiedział Girolami po swoim szóstym zwycięstwie w WTCR. - W sobotę osiągnęliśmy wspaniały wynik i udało nam się wykonać zadanie w pierwszym wyścigu. Kluczowy był start. Mieliśmy dobry początek, podobnie jak Esteban i do pierwszego zakrętu dojechałem już z przewagą. Potem uważaliśmy na degradację opon, ponieważ na tym torze i w tej temperaturze mogło to stanowić problem. Starałem się unikać krawężników, jak tylko mogłem.

Panujący mistrz Yann Ehrlacher rozpoczął obronę tytułu od czwartego miejsca za swoim wujkiem Mullerem. Startując z szóstej pozycji, zdeklasował nowego kolegę z zespołu Ma Qing Hua już na starcie, a następnie wyprzedził Audi Comtoyou Nathanaela Berthona pod koniec wyścigu, po tym jak Francuz pokiereszował trochę auto i przebił oponę, uderzając w barierę.

Ma, który w sobotę zdołał zdeklasować Ehrlachera, stracił na starcie miejsce na rzecz Hondy Attili Tassiego, ale udało mu się później wyprzedzić Węgra. W swoim debiucie dla Cyan Racing Lynk & Co i w pierwszym występie w WTCR od 2019 roku był piąty.

Nieszczęście Berthona dopełniło się, gdy na tym samym okrążeniu, na którym wyprzedzili go Ehrlacher i Ma, został uderzony przez Mikela Azconę zasiadającego w Hyundaiu. Jednak to kierowca Audi otrzymał ostrzeżenie, ponieważ uznano, że kontynuując jazdę po przebiciu opony, spowalniał całą stawkę.

Czytaj również: Prawie dwa podia Spinkiewicza

W drugim wyścigu, przy częściowo odwróconej stawce na starcie, ruszający z pole position Norbert Michelisz zjechał w prawo i zepchnął Tassiego, z którym dzielił pierwszy rząd, na pitwall. Michelisza postawiło bokiem na środku toru. W tym zamieszaniu Gilles Magnus prowadząc Audi uderzył w tył Lynk & Co Yvana Mullera, a Audi Mehdiego Bennaniego miało uszkodzone zawieszenie po kontakcie z tyłu. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

- Mój start był przeciętny - powiedział Michelisz. - Zacząłem skręcać do pierwszego łuku i zderzyliśmy się. To było niefortunne. Przykro mi. To nie był dobry początek sezonu.

Po wznowieniu wyścigu Santiago Urrutia wywierał presję na Azconę, który znalazł się na czele stawki. Hiszpan zachował jednak zimną krew i zaczął powiększać różnicę, wygrywając o 3,876s po 21 okrążeniach.

- Pierwszy weekend wyścigowy z Hyundaiem i BRC, więc jestem naprawdę szczęśliwy - powiedział Azcona. - Muszę pogratulować każdej osobie z zespołu. Wykonali wspaniałą pracę podczas całego weekendu, pracując tak ciężko. Jestem tu dzięki nim. Teraz musimy dalej tak postępować.

- To był dobry początek - powiedział drugi w wynikach Urrutia. - W treningach pokazaliśmy nasze tempo, ale w kwalifikacjach nie do końca nam się to udało. Wiedziałem jednak, że startując w pierwszej dziesiątce, muszę dowieźć punkty do mety, chociaż na tym trudnym torze wszystko może się zdarzyć. Miałem trochę szczęścia, że na starcie pojechałem po wewnętrznej, a nie po zewnętrznej, bo kraksa przede mną była dość duża.

Ehrlacher wyglądał na przygotowanego do podążenia za Urrutią już do samej mety i ukończenia wyścigu na trzecim miejscu, ale musiał zaliczyć pit stop, gdy na dwanaście minut przed końcem w jego aucie doszło do przebicia prawej, przedniej opony. Tym samym Ma wskoczył na trzeci stopień podium, zaliczając bardzo udany pierwszy weekend dla Cyan Performance.

Za czołową trójką uplasował się Berthon, który w Audi Comtoyou odrobił część strat poniesionych w pierwszym wyścigu, zajmując czwarte miejsce po starcie z siódmej pozycji, podczas gdy Guerrieri, który w pierwszym wyścigu był drugi, tym razem został sklasyfikowany na piątej lokacie. Muller przetrwał kontakt z Magnusem i zajął szóste miejsce.

Zwycięzca pierwszego wyścigu, Girolami, był siódmy, a Rob Huff ósmy, po rozpoczęciu rywalizacji z trzynastego pola.

Girolami prowadzi w klasyfikacji po pierwszej rundzie z 49 punktami na koncie. Siedem oczek traci do niego Guerrieri, a jeden punkt dalej jest Azcona.

Czytaj również: Sztuka wygrywa we Włoszech

Polecane video:

WYNIKI

Wyścig 1

Wyścig 2