Nieoczekiwany dublet Hondy

Tor był mokrawy, ale wysychał w porannym słońcu. Argentyńczycy z All-Inkl.com Münnich Motorsport zagrali pokerowo, wybierając deszczowe opony na tylne koła, slicki z przodu. Podobne rozwiązanie zastosowali Tiago Monteiro, Nathanaël Berthon i Gilles Magnus.

W trakcie pierwszego okrążenia Girolami przebił się na czoło stawki. Guerrieri widniał na P3 po drugim kółku, na trzecim wyprzedził Berthona. Gilles Magnus awansował na podium podczas 6 okrążenia. Girolami posiadał w zapasie 5,7 sekundy nad kolegą z zespołu, ale przepuścił rodaka na ostatnim okrążeniu.

Po czwartym zwycięstwie w sezonie Esteban Guerrieri zbliżył się na 16 punktów do prowadzącego Yanna Ehrlachera, szóstego w wyścigu.

- Dziękuję Néstorowi za punkty. To jego zwycięstwo - powiedział Esteban Guerrieri. - Gdy wyjeżdzaliśmy na pola startowe świeciło słońce, ale tor był częściowo mokry i szybko nie wysychał. Zagraliśmy pokerowo, bo nie mieliśmy nic do stracenia. Wczoraj byliśmy za wolni, nie posiadaliśmy broni do walki, lecz zagranie z oponami dobrze zadziałało.

- Podjęliśmy właściwą decyzję we właściwym momencie - mówił Néstor Girolami. - Gdy wychodzi słońce, nie jest łatwo podjąć taką decyzję. Moje pierwsze okrążenie było znakomite!

WYŚCIG 1 (10 okrążeń)

1. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR

2. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +0,602

3. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +13,449

4. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS +14,238

5. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición +16,533

6. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +36,425

7. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +37,571

8. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +46,885

9. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +50,576

10. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +50,848