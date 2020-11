Odciążone Audi z przodu

Magnus przejechał Motorland Aragón w 2.06,045 i wyprzedził francuskiego kolegę z Comtoyou Racing o 0,282 sekundy. Czołową trójkę uzupełnił Santiago Urrutia (+0,359). Lider mistrzostw, Yann Ehrlacher zajął szóste miejsce - za Yvanem Mullerem i Gabriele Tarquinim.

W 14 minucie Tarquini objął prowadzenie (2.06,741). 14 minut później Magnus zszedł do 2.06,578. Néstor Girolami wykonał półobrót na końcowym nawrocie. Tom Coronel urwał półoś i na 13.18 przed końcem wywieszono czerwoną flagę.

Po wznowieniu sesji Gilles Magnus poprawił na 2.06,045. Santiago Urrutia awansował na P2 (2.06,703). Yvan Muller przejął P3 (2.06,703). 18 sekund przed flagą w szachownicę Nathanaël Berthon uzyskał drugi czas - 2.06,327.

TRENING 1

1. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 2.06,045

2. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 2.06,327

3. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 2.06,404

4. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,703

5. Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR 2.06,741

6. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,755

7. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 2.06,837

8. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 2.07,002

9. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 2.07,141

10. Aurélien Comte (F) Renault Mégane RS TCR 2.07,290