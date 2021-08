Pierwsza wygrana Magnusa

21-latek z Comtoyou Team Audi Sport wyprzedził o 2,1 sekundy Mikela Azconę, o 2,6 s Yanna Ehrlachera, nowego lidera Pucharu Świata.

Magnus wykorzystał pole position i prowadził przez cały dystans. Do ostatniego okrążenia zanosiło się na dublet zespołu z Waterloo. Atakowany przez Mikela Azconę, Fred Vervisch znalazł się na poboczu i spadł z drugiego miejsca na czwarte - za Yanna Ehrlachera.

Na pierwszym zakręcie po starcie Azcona skierował poza tor Yvana Mullera. W trakcie 7 okrążenia Rob Huff zatrzymał się na poboczu po kontakcie z Jean-Karlem Vernayem. Cupra miała skrzywione lewe przednie koło. Safety Car dyktowal tempo do końca 11 okrążenia.

WYŚCIG 1 (14 okrążeń)

1. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS

2. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición +2,127

3. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +2,682

4. Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS +3,628

5. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +3,866

6. Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR +4,140

7. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +4,791

8. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +6,181

9. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +6,613

10. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +7,255