Południowoamerykański dublet na Hungaroringu

Urrutia odniósł drugie zwycięstwo w Pucharze Świata - pierwsze w tym sezonie. Obsadę podium uzupełnił Fred Vervisch.

Zengő Motorsport naprawiał Cuprę Roba Huffa po kraksie w pierwszym wyścigu - i posiadacz pole position musiał startować z pit lane. Urrutia utrzymał za sobą Girolamiego, Vervischa, Azconę, Ehrlachera i Mullera.

Na pierwszym zakręcie Girolami skierował na pobocze Hyundaia Norberta Michelisza. Andreas Bäckman uderzył w barierę.

WYŚCIG 2 (15 okrążeń)

1. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR

2. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +1,245

3. Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS +2,328

4. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición +3,387

5. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +4,616

6. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +8,503

7. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +10,050

8. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +12,707

9. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +13,825

10. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +16,248