Ponownie Urrutia

Jean-Karl Vernay ustąpił 24-latkowi o 0,128 sekundy. Kolejne czasy uzyskali Mikel Azcona (+0,603), Nathanaël Berthon (+0,770) i lider Pucharu Świata, Yann Ehrlacher (+0,782).

Po wymianie silnika Attila Tassi rozpocznie pierwszy wyścig z końca stawki. Wicelider serii, Esteban Guerrieri nie wyjechał na tor z powodu awarii hamulców.

Mikel Azcona rozpoczął od 2.17,214. Aurélien Comte przejął P1 wynikiem 2.16,770. Thed Björk wykonał obrót na pierwszym zakręcie. José Manuel Sapag przejechał przez żwir na szykanie, uszkodził układ kierowniczy i zatrzymał Hyundaia na zjeździe na pit lane. 9.32 przed końcem wywieszono czerwoną flagę.

Trening wznowiono o godz. 14.06. 3,5 minuty przed upływem czasu Santiago Urrutia zdobył się na 2.13,540.

TRENING 2

1. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 2.13,540

2. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 2.13,668

3. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición 2.14,143

4. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 2.14,310

5. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 2.14,322

6. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 2.14,355

7. Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR 2.14,375

8. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 2.14,488

9. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 2.14,609

10. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 2.14,742