Powtórka Magnusa

21-latek z Comtoyou Racing wyprzedził Nathanaëla Berthona o 0,301 sekundy. Za dwoma Audi znalazł się w wynikach Lynk & Co Yanna Ehrlachera (+0,634).

Gabriele Tarquini prowadził po 2.06,474. 10 minut przed końcem Yann Ehrlacher zszedł do 2.06,358. Nathanaël Berthon poprawił na 2.06,025. Osiem minut przed flagą w szachownicę Gilles Magnus zdobył się na 2.05,724.

Sesję zakończyła czerwona flaga, wywieszona na 1.15 przed upływem czasu. Jean-Karl Vernay zgubił lewe przednie koło Alfy i wypadł na pobocze. - W nic nie uderzyłem - zapewniał kierowca Team Mulsanne.

TRENING 2

1. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 2.05,724

2. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 2.06,025

3. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,358

4. Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR 2.06,474

5. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS 2.06,532

6. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición 2.06,629

7. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,685

8. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 2.06,724

9. Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR 2.06,830

10. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 2.06,851