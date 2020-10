Powtórka Tassiego

Kierowca All-Inkl.de Münnich Motorsport okazał się szybszy o 1,283 sekundy od Yvana Mullera. Czołową trójkę uzupełnił Thed Björk (+1,355).

W 5 minucie Santiago Urrutia uderzył w barierę na Aremberg i lokalnie zarządzono kod 60. Néstor Girolami zdążył uzyskać 9.01,430, Gilles Magnus - 8.56,710. Mikel Azcona uszkodził przód Cupry, powodując żółte flagi w 5 sektorze.

8 minut przed przed końcem Jean-Karl Vernay awansował na P2 (8.59,410). Ostrzeżony w FP1, Bence Boldizs otrzymał czarną flagę za nadmierną głośność Cupry. Dwie minuty przed flagą w szachownicę Thed Björk zdobył się na 8.56,406.

Po awarii Tom Coronel nie skręcił w Yokohama-S i zatrzymał się w żwirze przed barierą. 1,5 minuty przed upływem czasu w pierwszym sektorze pojawiły się żółte flagi.

Tuż przed flagą w szachownicę Attila Tassi wykręcił 8.55.051. Yvan Muller przejął P2 (8.56,334). Esteban Guerrieri zaparkował Hondę na poboczu Döttinger Höhe.

TRENING 2

1. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 8.55,051

2. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 8.56,334

3. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 8.56,406

4. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 8.56,710

5. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 8.59,410

6. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 9.00,296

7. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 9.01,430

8. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 9.01,963

9. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR 9.10,672

10. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS 9.12,314