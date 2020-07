Priaulx odchodzi z Lynk & Co

Priaulx jeździł dla Cyan Racing w zeszłym roku, po wcześniejszych startach w British Touring Car Championship i w World Endurance Championship. Z jednym zwycięstwem na koncie ukończył WTCR 2019 na osiemnastym miejscu.

W tym sezonie w samochodach Lynk & Co 03 TCR będą zasiadali Yann Ehrlacher, Yvan Muller i Thed Björk. Czwartego kierowcy na razie nie podano.

- To była trudne postanowienie, naprawdę wzruszające - powiedział Priaulx. - Jednak czasami mniej znaczy więcej i musiałem podjąć decyzję, aby spróbować odnieść sukces w inny sposób, poza samochodem, pomagając mojemu synowi Sebastianowi w realizacji jego zobowiązań w Stanach Zjednoczonych.

- To nie jest emerytura, ale nie chciałem być w sytuacji, w której nie mógłbym w pełni zaangażować się w to, co robi Cyan Racing - kontynuował. - Plan jest taki, aby nadal ścigać się, ale chcę poświęcić dużo czasu Sebastianowi, abym dał jego karierze szansę, którą miałem i którą dał mi na początku mojej drogi mój ojciec.

Cyan Racing Lynk & Co w sezonie 2019 zdobył tytuł w klasyfikacji zespołowej.

- Jestem naprawdę dumny, że udało mi się pomóc w zdobyciu dla Chin pierwszego w historii mistrzostwa świata w sportach motorowych z Lynk & Co Cyan Racing. Życzę zespołowi wszystkiego najlepszego. W tym roku znów mają naprawdę dobre szanse na świetne wyniki i mam nadzieję, że wrócimy do siebie w przyszłości - zakończył.