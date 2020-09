Remis na testach

Francuzi z Team Mulsanne i Comtoyou DHL Team Audi Sport wykręcili 1.36,771. Za Alfą i Audi widnieją w wynikach cztery Hondy - Néstora Girolamiego, Tiago Monteiro, Attili Tassiego i Estebana Guerrieriego.

Vernay przejął P1 2,5 godziny po rozpoczęciu sesji. Berthon zrównał się z 32-latkiem na 17 sekund przed flagą w szachownicę.

Pół godziny przed końcem wyjechała na tor pierwsza Cupra Zengő Motorsport. Mikel Azcona zaliczył dziesięć, Gábor Kismarty-Lechner - sześć okrążeń.

TEST 2

1. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 1.36,771

2. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 1.36,771

3. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.36,808

4. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR 1.36,820

5. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 1.36,898

6. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.36,938

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 1.36,955

8. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS 1.37,143

9. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR 1.37,181

10. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 1.37,247

11. Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR 1.37,314

12. Nicky Catsburg (NL) Hyundai i30 N TCR 1.37,369

13. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 1.37,407

14. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 1.37,556

15. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 1.37,936

16. Luca Filippi (I) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 1.38,048

17. Dylan O'Keeffe (AUS) Renault Mégane RS TCR 1.38,105

18. Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR 1.38,139

19. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición 1.38,278

20. Jack Young (GB) Renault Mégane RS TCR 1.38,332

21. Gábor Kismarty-Lechner (H) Cupra Leon Competición 1.44,591