Sporo walki w WTCR

Magnus utrzymał się na prowadzeniu po starcie z pole position, podczas gdy Huff w swojej Cuprze Leon w barwach Zengo Motorsport świetnie ruszył z czwartej pozycji do pierwszego wyścigu w ramach Race of Spain, czwartej rundy WTCR 2022.

Obrońca tytułu Yann Ehrlacher zdeklasował już w pierwszym zakręcie rozpoczynającego rywalizację z pierwszego rzędu Nathanaela Berthona, ale Huff wyprzedził ich obu w trzecim łuku, a następnie przez całe zawody mocno ścigał Magnusa.

- Ten gość nie ułatwiał mi zadania - powiedział Magnus. - Był naprawdę szybki, nie mogłem popełnić żadnego błędu, a na końcu, na ostatnim okrążeniu, groziło, że zabraknie mi paliwa. Mówiłem przez radio, że wariuję, serce mi strasznie waliło. Ostatecznie udało nam się dotrzeć do mety.

- Co za mega wyścig - powiedział Huff, który zajął również drugie miejsce w drugim wyścigu w Aragonii. - Bardzo koncentrowałem się na startach i myślę, że w końcu znaleźliśmy coś, co działa naprawdę dobrze. Nie odpuszczałem i awansowałem na drugie miejsce, a potem przez cały czas goniłem juniora.

- Mieliśmy trochę lepsze tempo od Gillesa, ale było bardzo ciężko, gdy ma się takie limity toru, jak tutaj - dodał. - Popełnił trochę drobnych błędów, które pozwoliły mi kilka razy znaleźć się prawie obok niego. Na jednym okrążeniu dobrze wyszedłem z szykany na tylną prostą, ale on był nieco szybszy w jej połowie. Teraz, po dwóch drugich miejscach, pierwsze zwycięstwo nie może być już zbyt odległe.

Berthon ukończył wyścig na trzecim miejscu, ale po kontrowersyjnym ataku na Ehrlachera na drugim okrążeniu. Podczas hamowania doszło do kontaktu, w wyniku którego zawodnik Lynk & Co stracił trzy lokaty.

- Ja go wyprzedziłem, on mnie również, to była uczciwa walka - tłumaczył Berthon. - Potem popełnił błąd w trzecim zakręcie, stracił przyczepność tyłu, więc mogłem go dogonić i szczerze mówiąc, wykorzystałem swoją szansę. Widziałem, że jestem po wewnętrznej, a wiadomo, że w fazie hamowania, jest się na limicie. Yann wszedł w zakręt i nie było tam miejsca. Dlatego mieliśmy mały kontakt. Przykro mi, że stracił kilka pozycji, to nie było moim zamiarem.

Berthon spędził resztę wyścigu odpierając szarżującego Azconę, lider punktacji WTCR awansował z ósmego miejsca na starcie na czwartą pozycję, po tym jak w kwalifikacjach jechał taktycznie w celu utrzymania konkurencyjnego Balance of Performance.

Kolega Azcony z zespołu BRC Hyundai Squadra Corse, Norbert Michelisz, awansował z kolei z dziewiątego miejsca na starcie na piąte, a niezadowolony Ehrlacher zajął szóstą pozycję po tym, jak jego wujek Yvan Muller przepuścił go po starciu z Berthonem.

Ma Qing Hua z Cyan Performance Lynk & Co rozpoczął drugi wyścig z pole position po odwróceniu stawki z kwalifikacji. Prowadził w pierwszym zakręcie, ale w trzecim zaatakował go ruszający z pierwszego rzędu Michelisz. Węgier chwilę później uderzył w opony wyznaczające limit toru, a Tom Coronel za kierownicą Audi miał kraksę, więc konieczny był wyjazd samochodu bezpieczeństwa.

Po wznowieniu wyścigu Nagy minął Ma w pierwszym zakręcie i objął prowadzenie, a Azcona szybko ruszył do przodu. Zdeklasował Ma, a następnie zbliżył się do Cupry Nagy'ego i znalazł się na czele na kolejnym kółku.

Nagy przepuścił swojego kolegę z zespołu - Huffa, aby Brytyjczyk mógł rzucić wyzwanie Azconie w walce o zwycięstwo. Jednak jego Cupra nie była w stanie pokonać Hyundaia i znów finiszował jako drugi. Santiago Urrutia wyprzedził Nagy'ego i skompletował czołową trójkę

- To bardzo miłe uczucie wygrać na domowym torze - powiedział uradowany Azcona. - Pierwszy raz zwyciężyłem tutaj z Hyundaiem, z moimi przyjaciółmi i rodziną. Nadal prowadzę w mistrzostwach, a samochód spisywał się naprawdę dobrze. Czułem, że Rob był bardzo blisko mnie i mocno się denerwowałem, doganiał mnie na prostej i na hamowaniu do szesnastki, ale w pierwszym sektorze moje auto miało lepsze tempo.

- Zdobyliśmy dużo punktów, co jest absolutnie genialne - powiedział Huff. - Ogromne podziękowania dla Danny'ego, który bardzo ułatwił mi życie, co chyba wszyscy widzieli. Bez niego nie byłbym w stanie zbliżyć się do Mikela na tyle, na ile było to możliwe i wypracować wystarczającej przewagi nad Santiago.

- Pierwsze okrążenie to była kompletna masakra, nie pamiętam, co się stało! Po prostu unikałem kontaktów zyskując kolejne pozycje. W ciągu pierwszych pięciu zakrętów awansowałem z siódmego na trzecie miejsce. Nasz samochód był niesamowity przez cały weekend - dodał.

Magnus w drugim wyścigu było dopiero dziesiąty. Jest teraz drugi w punktacji sezonowej, a przewaga prowadzącego Azcony wynosi 28 oczek. Huff awansował na trzecie miejsce, na którym jest sklasyfikowany wraz z Urrutią. Para ta ma sześć punktów straty do Magnusa.

WYNIKI

Wyścig 1

Wyścig 2