Szósta wygrana Vernaya

Francuz z Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team minął metę 0,3 sekundy przed kolegą z zespołu, Lucą Engstlerem. Obsadę podium, uzupełnił Néstor Girolami.

Esteban Guerrieri nie ruszył na okrążenie formujące. Hondę zepchnięto na pit lane. Bebu Girolami kiepsko wystartował z pole position i spychał Engstlera, zmuszając 21-latka do przejazdu przez trawę. Vernay objął prowadzenie - przed Engstlerem, Girolamim, Urrutią, Mullerem, Tassim i Coronelem.

Na wyjściu z Michael Schumacher-S Norbert Michelisz uderzył w Lynka Yanna Ehrlachera, a następnie został obrócony i trafiony przez Cuprę Mikela Azcony. Bask wykonał obrót po kontakcie z Robem Huffem. W karambolu ucierpiała Elantra Andreasa Bäckmana.

Attila Tassi odebrał czwarte miejsce Santiago Urrutii. Fred Vervisch odwiedził trawnik na Tiergarten i zatrzymał się na pętli Grand Prix. Esteban Guerrieri otrzymał drive through

Hamowany przez radio, Luca Engstler atakował lidera na Döttinger Höhe. - Dlaczego? Nie rozumiem, dlaczego mi to robicie - skarżył się Luca zespołowi.

WYŚCIG 1

1. Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Elantra N TCR

2. Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR +0,348

3. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +12,479

4. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +13,509

5. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +13,718

6. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS +15,722

7. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +16,636

8. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +18,481

9. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +20,612

10. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +21,286