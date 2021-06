Trzy Lynk & Co na czele

Thed Björk okazał się szybszy o 94 tysięczne od Yvana Mullera. Santiago Urrutia stracił 0,096 sekundy do ostatniego mistrza WTCC.

Od 7 minuty liderował Norbert Michelisz (1.45,714). W 21 minucie Esteban Guerrieri zszedł do 1.45,407. Yann Ehrlacher awansował na P2 (1.45,507).

Cztery minuty przed flagą w szachownicę Thed Björk zdobył się na 1.45,302. Yvan Muller został wiceliderem po 1.45,396.

TRENING 2

1. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 1.45,302

2. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 1.45,396

3. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 1.45,398

4. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.45,407

5. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.45,443

6. Gabriele Tarquini (I) Hyundai Elantra N TCR 1.45,475

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 1.45,507

8. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 1.45,667

9. Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR 1.45,714

10. Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Elantra N TCR 1.45,720