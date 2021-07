Trzy marki w top 3

Kierowca Comtoyou DHL Team Audi Sport okazał się szybszy o 0,166 sekundy od Mikela Azcony w Cuprze. Yann Ehrlacher wprowadził Lynka do czołowej trójki.

Na czwartym okrążeniu Berthon zszedł do 2.06,245, odbierając prowadzenie Robowi Huffowi. Thed Björk awansował na P2 (2.06,437).

Esteban Guerrieri zatrzymał Hondę w trzecim sektorze, ale zdołał zresetować elektronikę. Pięć minut przed końcem w trójce pojawił się Norbert Michelisz (2.06,454).

Na 6 okrążeniu Berthon poprawił się na 2.06,181. Przed flagą w szachownicę Yann Ehrlacher przejął P2 (2.06,391). Po fladze Mikel Azcona przebił wynikiem 2.06,347.

TRENING 2

1. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 2.06,181

2. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 2.06,347

3. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,391

4. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 2.06,437

5. Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR 2.06,454

6. Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR 2.06,470

7. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 2.06,559

8. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 2.06,567

9. Rob Huff (GB) Cupra León Competición 2.06,673

10. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 2.06,676