Urrutia najszybszy w FP1

Urugwajczyk z Cyan Performance Lynk & Co wyprzedził o 37 tysięcznych lidera punktacji, Yanna Ehrlachera. Trzeci czas uzyskał Jean-Karl Vernay (+0,177) - czwarty w Pucharze Świata przed końcową rundą.

Mgła na MotorLand Aragón spowodowała 2,5-godzinne opóźnienie. Néstor Girolami założył z przodu slicki, z tyłu deszczówki - i rozpoczął od 2.20,548. W 11 minucie Gilles Magnus na slickach uzyskał 2.15,523.

Luca Filippi zagrzebał Alfę w żwirze i w 13 minucie zarządzono FCY. Yvan Muller zdążył wykręcić 2.15,266. W 22 minucie Jean-Karl Vernay poprawił na 2.15,065.

José Manuel Sapag uderzył w opony, urwał błotnik Hyundaia i od 25 minuty ponownie obowiązywało FCY. Trening został wznowiony na końcowe 17 minut.

Yvan Muller zdobył się na 2.14,979, Attila Tassi - na 2.14,905. Thed Björk popełnił błąd w trzecim sektorze, ale uzyskał 2.14,461. 1,5 minuty przed flagą w szachownicę Santiago Urrutia zszedł do 2.14,148.

TRENING 1

1. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 2.14,148

2. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 2.14,185

3. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 2.14,325

4. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición 2.14,346

5. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 2.14,395

6. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 2.14,461

7. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 2.14,903

8. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 2.14,905

9. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR 2.15,000

10. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR 2.15,387