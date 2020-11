Vernay jednak trzeci

Po trzecim wyścigu zespół sędziowski WTCR Race of Aragon doliczył Guerrieriemu 30 sekund za niedotrzymanie limitu toru. Argentyńczyk nie reagował na ostrzeżenia i to spowodowało karę drive through, zamienioną na pół minuty.

Guerrieri spadł z dziesiątego na 18 miejsce w wynikach wyścigu, a w Pucharze Świata zajął czwartą pozycję. Jean-Karl Vernay awansował na podium - z punktem straty do wicemistrza, Yvana Mullera.

KOŃCOWA PUNKTACJA WTCR

1. Ehrlacher 234, 2. Muller 195, 3. Vernay 194, 4. Guerrieri 188, 5. Magnus 172, 6. Urrutia 169, 7. Azcona 168, 8. Berthon 148, 9. Björk 142, 10. Girolami 137.