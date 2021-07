Vervisch szóstym zwycięzcą

W drugim starciu na MotorLand Aragón górą był Frédéric Vervisch. Belg z Comtoyou Team Audi Sport odniósł trzecie zwycięstwo w Pucharze Świata, pierwsze od Slovakia Ringu 2019.

Thed Björk, drugi od startu, finiszował ze stratą 1,1 sekundy. Na trzecim stopniu podium stanął kolega Vervischa z zespołu, Gilles Magnus.

Tom Coronel zjechał na pobocze i w trakcie 10 okrążenia interweniował samochód bezpieczeństwa. Rywalizację wznowiono na 11 okrążeniu. Na ostatnim kółku Norbert Michelisz przebił oponę i stracił siódme miejsce.

Jean-Karl Vernay utrzymał prowadzenie w łącznej klasyfikacji. Yann Ehrlacher traci osiem, Yvan Muller - 15 punktów.

WYŚCIG 2 (13 okrążeń)

1. Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS

2. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +1,191

3. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +1,691

4. Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Elantra N TCR +2,400

5. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS +3,834

6. Gabriele Tarquini (I) Hyundai Elantra N TCR +5,434

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +9,968

8. Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR +10,974

9. Rob Huff (GB) Cupra León Competición +12,788

10. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +14,266