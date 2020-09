Wejście Urrutii

24-letni Urugwajczyk z Cyan Performance wyprzedził o 0,142 sekundy Attilę Tassiego z All-Inkl.de Münnich Motorsport. Trzeci wynik należał do Toma Coronela z Comtoyou DHL Team Audi Sport.

Trzygodzinną sesję przeprowadzono przy słonecznej pogodzie. Temperatura sięgnęła 18 stopni. Urrutia dziewięć razy wyjeżdżał na tor, pokonując w sumie 26 okrążeń. Najbardziej pracowity, Norbert Michelisz zaliczył 41 kółek.

Esteban Guerrieri przejechał tylko trzy okrążenia i nie uzyskał czasu. W teście nie uczestniczyli kierowcy Zengő Motorsport.

TEST 1

1. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 1.37,063

2. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 1.37,205

3. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS 1.37,247

4. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 1.37,291

5. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.37,329

6. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 1.37,335

7. Nicky Catsburg (NL) Hyundai i30 N TCR 1.37,437

8. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 1.37,511

9. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 1.37,546

10. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 1.37,591

11. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 1.37,619

12. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR 1.37,734

13. Luca Filippi (I) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 1.37,868

14. Jack Young (GB) Renault Mégane RS TCR 1.38,304

15. Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR 1.38,434

16. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR 1.38,438

17. Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR 1.39,079

18. Dylan O'Keeffe (AUS) Renault Mégane RS TCR 1.39,454

19. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR -