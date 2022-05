Dwa wyścigi, które miały odbyć się dziś przed 24-godzinnym wyścigiem na torze Nurburgring, zostały oficjalnie odwołane na krótko przed rozpoczęciem pierwszego z nich. Decyzja jest następstwem kilku awarii opon podczas dwóch wolnych sesji treningowych w czwartek i piątkowych kwalifikacji.

- Od początku drugiej rundy na torze Nurburgring, podczas wolnych sesji treningowych i kwalifikacyjnych, pojawiło się kilka problemów z oponami w różnych samochodach. Po spotkaniu z kierownictwem Goodyeara, urzędnikami FIA i przedstawicielami Discovery [promotor serii], Goodyear stwierdził, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa opon - brzmi decyzja stewardów.

Przed kwalifikacjami stewardzi zaakceptowali prośbę Goodyear o dostarczenie dwóch dodatkowych opon do każdego kierowcy, podczas gdy zespoły otrzymały dodatkową 15-minutową sesję testową, która miała miejsce bezpośrednio przed kwalifikacjami.

Jednak podczas kwalifikacji Yvan Muller z Cyan Racing doznał kolejnej awarii opony na swoim pierwszym okrążeniu. Jego drugi bieg kwalifikacyjny pozostawił go na 10. miejscu, co dałoby mu pole position w drugim wyścigu z częściowo odwróconą stawką.

Jego koledzy z zespołu Lynk & Co, Santi Urrutia i Yann Ehrlacher, zakwalifikowali się na trzecim i czwartym miejscu, ale każdy z nich ukończył tylko jedno okrążenie z powodu obaw zespołu o bezpieczeństwo związane z oponami.

- Znowu było to trudne. Miałem awarię opony podczas pierwszego przejazdu, więc zdecydowaliśmy się na drugi przejazd, ale przez całą drogę miałem wibracje. Szkoda Santiego i Yanna, ponieważ myślę, że byli w stanie zdobyć pole position, ale ze względu na ryzyko postanowili nie wyjechać. Musimy przetrwać jutro, ale w tej chwili muszę wam powiedzieć, że nie jestem pewien, czy będę się ścigał. Nie chcę umrzeć - wypowiedział się Yvan Muller.

Honda wydała dziś rano oświadczenie o następującej treści - Dwa zespoły klientów Hondy, Münnich Motorsport i Team Engstler, zgłosiły uszkodzenie opon podczas kwalifikacji do wyścigu WTCR w Niemczech na Nürburgring Nordschleife, zagrażające ich występom. Honda jest żywo zainteresowana WTCR, którego sednem jest chęć zachowania integralności mistrzostw, i dlatego żałuje, że taka sytuacja się pojawiła. W tej kwestii Honda ma pełne zaufanie do swoich zespołów, że zastosowali się do wszelkich zaleceń technicznych przekazanych im przez Goodyear na sezon 2022 WTCR.