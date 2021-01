Zmieniony kalendarz WTCR

Początkowo planowana w terminie 14-16 maja, runda WTCR na Hungaroringu została przesunięta na sierpień. Odwołano Slovakia Ring (21-23 maja).

Sezon rozpocznie się na Pętli Północnej Nürburgringu. W miejsce słowackiej rundy wprowadzono włoską - na Adria International Raceway. Koreańska runda na Indje Speedium odbędzie się tydzień później niż pierwotnie zakładał kalendarz.

KALENDARZ WTCR 2021

3-5.6 WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife)

25-27.6 WTCR Race of Portugal (Vila Real)

9-11.7 WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón)

30.7-1.8 WTCR Race of Italy (Adria International Raceway)

20-22.8 WTCR Race of Hungary (Hungaroring)

15-17.10 WTCR Race of South Korea (Inje Speedium)

5-7.11 WTCR Race of China (?)

19-21.11 WTCR Race of Macau (Circuito da Guia)