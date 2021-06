Zwycięstwo Monteiro

44-letni Portugalczyk odniósł drugie zwycięstwo w Pucharze Świata - po Estoril 2019. Za Mullerem, jako trzeci finiszował Santiago Urrutia.

Muller prowadził po starcie z pole position. Za czterokrotnym mistrzem świata podążali Ehrlacher, Tarquini, Urrutia i Monteiro. Norbert Michelisz znalazł się na poboczu i spadł na P10. Luca Engstler zaliczył kontakt z Mikelem Azconą na Michael Schumacher-S. Cupra zjechała z przebitą lewą tylną oponą.

Yann Ehrlacher stuknął Lynka swojego wujka na początku drugiego okrążenia. Na Kesselchen Tarquini odebrał Ehrlacherowi drugie miejsce. Azcona uderzył w barierę na Bergwerk.

Gabriele Tarquini minął Yvana Mullera na Döttinger Höhe, jednak szeroko przejechał Tiergarten, a potem nie wyhamował przed Michael Schumacher-S i znalazł się na P6 - przed Ehlacherem. Tiago Monteiro przejął drugą lokatę, mając za sobą Urrutię, Guerrieriego i Michelisza.

Blisko mety, na Döttinger Höhe Monteiro przeprowadził skuteczny atak i zostawił za sobą Mullera.

WYŚCIG 1 (3 okrążenia)

1. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR

2. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +0,514

3. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +0,746

4. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +0,945

5. Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR +1,410

6. Gabriele Tarquini (I) Hyundai Elantra N TCR +1,941

7. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS +3,107

8. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +3,779

9. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +3,997

10. Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Elantra N TCR +5,152