182 okrążenia Sztuki

Dzisiaj kierowca AS Motorsport zaliczył 83 kółka i ponownie był najszybszy. Na dwa okrążenia przed końcem trzeciej sesji Sztuka zszedł do 1.35,025. Drugi wynik dnia należał do Nicolása Baptiste z Cram Motorsport, trzeci - do Toni Naudé, która poprawiła się o 1,3 sekundy.

TEST 3+4

1. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 1.35,025

2. Nicolás Baptiste (Cram Motorsport) 1.35,475

3. Toni Kayla Naudé (AS Motorsport) 1.36,039

4. Levante Révész (AKM Motorsport) 1.36,150

5. Nicolò Roda (AKM Motorsport) 1.38,228

F3

Maurizio Maraviglia (Regium Motorsport) 1.42,038

Fot. facebook.com/kacpersztukago