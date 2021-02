Amerykański program Enzo Fittipaldiego

Wnuk Emersona Fittipaldiego podpisał kontrakt z Andretti Autosport/RP Motorsport na starty w Indy Pro 2000 Championship.

Mistrz Włoch F4 z 2018 roku, wicemistrz Formula Regional European Championship 2019, Enzo ma za sobą sezon FIA F3 z HWA. 19-latek z Miami zajął 15 miejsce w końcowej klasyfikacji.

Przenosiny do USA oznaczają dla Fittipaldiego rozstanie z Ferrari Driver Academy. 23 sezon Indy Pro 2000 (do 2012 Star Mazda, do 2018 Pro Mazda Championship) rozpoczyna się w kwietniu na Barber Motorsports Park. W serii wykorzystywane są Tatuusy F4 z dwulitrowym, 275-konnym silnikiem Mazdy.