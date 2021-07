Audi GT3 w wersji evo II

Zmiany objęły aerodynamikę, charakterystykę silnika, klimatyzację, zawieszenie i kontrolę trakcji. Pierwsze starty evo II zapowiedziano jeszcze w tym sezonie - na zakończenie testów tego modelu.

Docisk zwiększa nowe tylne skrzydło. Silnik otrzymał nowy układ dolotowy. Poprawiono moment obrotowy 5,2-litrowej jednostki V10. W zawieszeniu zastosowano amortyzatory z czterostopniową regulacją. System kontroli trakcji umożliwia nowe ustawienia. Klimatyzacja poprawi komfort jazdy w wyścigach Endurance.

Cenę samochodu ustalono na 429.000 euro plus VAT. Audi R8 LMS evo II zostanie wystawione w padoku podczas TotalEnergies 24 Hours of Spa. Na 2022 można zamawiać kompletny samochód lub zestaw podnoszący specyfikację do evo II.