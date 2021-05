Basz na Sycylii

Sycylijski tor gości Campionato Italiano Gran Turismo po 17-letniej przerwie. W pierwszej rundzie Endurance rywalizuje 10 samochodów GT3, po jednym w klasach GT4 i GT Cup.

W prowincji Enna panuje słoneczna pogoda. Podczas godzinnej sesji temperatura powietrza rosła z 14 do 16, asfaltu z 24 do 30 stopni. Długo prowadziło BMW zespołu Ceccato Motor. 13 sekund przed flagą w szachownicę Huracánowi LP Racing zmierzono 1.36,990. Po fladze Ferrari Easy Race zeszło do 1.36,558. Huracán z numerem 88 poprawił na 1.36,309.

TRENING 1

1. Pietro Perolini/Angelo Negro/Lorenzo Veglia (I) Lamborghini Huracán GT3 Evo 1.36,309

2. Fabrizio Crestani/Luca Filippi/Mattia Greco (I) Ferrari 488 GT3 Evo 1.36,558

3. Stefano Comandini/Marius Zug/Bruno Spengler (I/D/CDN) BMW M6 GT3 1.37,031

4. Andrea Amici/Alberto Di Folco/Stuart Middleton (I/I/GB) Lamborghini Huracán GT3 Evo 1.37,198

5. Giancarlo Fisichella/Stefano Gai/Daniel Zampieri (I) Ferrari 488 GT3 Evo 1.37,308

6. Mattia Drudi/Lorenzo Ferrari/Riccardo Agostini (I) Audi R8 LMS 1.37,364

7. Simon Mann/Matteo Cressoni (GB/I) Ferrari 488 GT3 Evo 1.37,380

8. Steve Earle/David Perel (USA/ZA) Ferrari 488 GT3 Evo 1.37,681

9. Filip Salaquarda/Karol Basz/Vito Postiglione (CZ/PL/I) Audi R8 LMS 1.37,696

10. Carrie Schreiner/Sean Hudspeth/Antonio Fuoco (D/SGP/I) Ferrari 488 GT3 Evo 1.39,261

Fot. facebook.com/kbaszpl