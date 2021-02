Chovet blisko tytułu

Przed końcową rundą w Abu Zabi kierowca Pinnacle Motorsport uzyskał 32-punktową przewagę nad Guanyu Zhou. David Vidales, wczoraj pozbawiony czwartego miejsca po doliczeniu 5 sekund, wywalczył drugie miejsce na Dubai Autodrome. Obsadę podium uzupełnił zwycięzca sobotniego wyścigu, Patrik Pasma.

Zhou i Iwasa startujący z pierwszego rzędu, ruszyli, po czym się zatrzymali. Chovet objął prowadzenie mając za sobą Vidalesa, który rozpoczął wyścig z szóstego pola. Kolejne miejsca zajmowali Pasma, Faria, Maini, Bölükbaşi, Daruvala i Nissany. Zhou ukończył pierwsze okrążenie na 15, Iwasa - na 18 miejscu.

Amna Al-Qubaisi wykonała obrót i uderzyła w barierę na zakręcie 8. W trakcie drugiego okrążenia interweniował Safety Car. Po restarcie (5) Alexandre Bardinon wpadł na Tatuusa Jehana Daruvali. Wywieszono czerwoną flagę.

Wyścig został wznowiony na 15 minut. Samochód bezpieczeństwa zjechał po 7 okrążeniu. Zhou zostawił za sobą Ushijimę, Nissany'ego (8), Mainiego (11) i Farię (12). Reece Ushijima wygrał pojedynek z Royem Nissanym o P7. Ayumu Iwasa zdobył jeden punkt. Cem Bölükbaşi, siedemnasty przed wznowieniem wyścigu, przebił się na P11.

WYŚCIG 3 (14 okrążeń)

1. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport)

2. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) +2,454

3. Patrik Pasma (3Y Evans GP) +5,458

4. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +8,898

5. Roberto Faria (Motorscape) +12,675

6. Kush Maini (Mumbai Falcons) +13,173

7. Reece Ushijima (Hitech GP) +13,630

8. Roy Nissany (Hitech GP) +17,115

9. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +17,501

10. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +19,117

11. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +19,834

12. Roman Staněk (Hitech GP) +19,852

13. Alex Connor (3Y Evans GP) +20,631

14. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +22,322

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) +23,433

16. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +23,812

17. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +28,296

18. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +28,757

PUNKTACJA

1. Chovet 221, 2. Zhou 189, 3. Daruvala 156, 4. Hadjar 95, 5. Beganovic 88, 6. Pasma 85, 7. Iwasa 74, 8. Nissany 71, 9. Bölükbaşi 49, 10. Stanek 48.

Fot. F3 Asian Championship