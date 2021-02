Chovet wygrał, Daruvala liderem

Francuz z Pinnacle Motorsport odjechał Jehanowi Daruvali na 7,9 sekundy. Isack Hadjar, czwarty raz obecny na podium, minął metę cztery dziesiąte za indyjskim juniorem Red Bulla.

Chovet wykorzystał opony po Q2 i prowadził przez cały dystans. Guanyu Zhou ruszający z pierwszego rzędu, zgasił silnik na starcie. Dino Beganovic znalazł się poza torem po kontakcie z Patrikiem Pasmą na pierwszym zakręcie. Obydwaj zjechali na pit lane - podobnie jak Lorenzo Fluxá i Irina Sidorkowa. Rosjanka wycofała się z wyścigu.

Po kolizji Caspera Stevensona i Alessio Deleddy na zakręcie 8 interweniował Safety Car. Neutralizacja trwała do końca 5 okrążenia.

Trzynasty przed restartem, Guanyu Zhou wyprzedził Bardinona (6), Mainiego, Bölükbaşiego, Marinangelego (7), Farię (8), Stanka (10), Nissany'ego (12) i Ushijimę (14). Piąte miejsce oznaczało dla kierowcy z Szanghaju spadek na P3 w mistrzostwach - z pięcioma punktami straty do Daruvali, czterema do Choveta.

WYŚCIG 3 (14 okrążeń)

1. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport)

2. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +7,921

3. Isack Hadjar (3Y Evans GP) +8,400

4. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +11,797

5. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +16,219

6. Reece Ushijima (Hitech GP) +18,265

7. Roy Nissany (Hitech GP) +19,095

8. Roman Staněk (Hitech GP) +20,539

9. Roberto Faria (Motorscape) +22,243

10. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +23,166

11. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) +24,231

12. Patrik Pasma (3Y Evans GP) +24,636

13. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +27,327

14. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) +29,213

15. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +32,153

16. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +33,321

17. Kush Maini (Mumbai Falcons) +40,935

18. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) +58,866

PUNKTACJA

1. Daruvala 95, 2. Chovet 94, 3. Zhou 90, 4. Hadjar 79, 5. Beganovic 61, 6. Nissany 53, 7. Iwasa 43, 8. Pasma 23, 9. Bölükbaşi 23, 10. Ushijima 18.

Fot. F3 Asian Championship