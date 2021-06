Znany z Le Mans '66

W drugim podjeździe Dallenbach zszedł do 3.52,497. Triumfator Pikes Peak 1993 i 2003, aktor i kaskader z Kolorado (ostatnio wystąpił w Le Mans '66) dysponuje single-seaterem napędzanym silnikiem Menard Indy Buick V6 Twin Turbo.

Drugie miejsce w Open Wheel zajął Clint Vahsholtz. 30-latek z Woodland Park debiutuje w samochodowej stawce. Trzykrotny zwycięzca PPIHC na motocyklu (2013, 2015, 2017), Codie wsiadł do single-seatera z 6,5-litrowym, 850-konnym silnikiem, napędzanym metanolem. Tym samym Fordem Open ojciec Codiego, Clint Vahsholtz w ubiegłym roku wygrał Race to the Clouds w generalce.

W klasie Exhibition górą był Randy Pobst w wyścigowej wersji nowej Tesli Model S Plaid, przygotowanej przez Unplugged Performance. Osiągnięto moc 1020 KM. Tanner Foust okazał się najszybszy w klasie Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama, w której rywalizuje pięć Caymanów GT4 Clubsport.

KWALIFIKACJE 2 - DOLNA SEKCJA

1. Paul Dallenbach (USA) PVA-03 Dallenbach Special 3.52,497

2. Codie Vahsholtz (USA) Ford Open 3.52,880

3. Dan Novembre (USA) Novembre KMHRAL Special 4.07,674

4. Randy Pobst (USA) Tesla Model S Plaid 4.10,342

5. Daijiro Yoshihara (J) Tesla Model 3 4.15,653

6. Nick Robinson (USA) Acura NSX 4.18,345

7. Tanner Foust (USA) Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 4.21,277

8. Rodney O'Maley (USA) O'Maley Special Spec VI 4.26,851

9. Grégoire Blachon (F) VW Bug Proto TRI-TDI Diesel 4.28,225

10. Joshua Allan (USA) Tesla Model 3 4.33,940

TRENING - ŚRODKOWA SEKCJA

1. Raphaël Astier (F) Porsche BBi Turbo Cup 2.25,734

2. Layne Schranz (USA) Chevrolet SS 2.34,105

3. Thomas Boileau (USA) Chevrolet Camaro 2.37,005

4. James Clay (USA) BMW M3 2.41,793

5. Benjamin Council (USA) Cadillac XLR 2.42,101

6. Tim Hardy (USA) BMW E30 2.42,211

7. Adam Smith (USA) Lowe/Lefthander ASA Stock Car 2.50,973

8. David Meyer (USA) Palatov D2TT 2.53,445

9. Andy Kingsley (USA) Porsche 911 Twin Turbo 1.54,193

10. Raymund Guerrero (USA) Dodge Viper 2.54,986

GÓRNA SEKCJA

1. Rhys Millen (NZ) Bentley Continental GT3 2.25,40

2. Robin Shute (GB) Wolf GB08 TSC-LT 2.32,38

3. Romain Dumas (F) Porsche 911 GT2 RS Clubsport 2.38,55

4. Don Wickstrum (USA) Riley LMP3 2.42,87

5. James Robinson (USA) Acura NSX 2.45,12

6. William Au-Yeung (CDN) Honda Civic 2.47,24

7. Paul Gerrard (GB) Enviate Hypercar Evolution 2.47,53

8. Laura Hayes (USA) BMW M2 CSR 2.51,73

9. Derek Boyd (USA) Mitsubishi Lancer Evo X 2.52,09

10. Steve Goeglein (USA) Chevrolet Camaro 3.01,07

Fot. facebook.com/pauldallenbachracing