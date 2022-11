Jerzy Spinkiewicz ścigał się w miniony weekend w ostatniej rundzie Renault Clio Series na torze w Barcelonie, gdzie startowało aż 48 kierowców. W piątkowych treningach Polak zajmował kolejno 23. i 5. miejsca.

Pierwsze kwalifikacje nie poszły po myśli zawodnika UNIQ Racing Team. Polak startował z 33. lokaty, jednak w wyścigu wykonał niesamowitą pracę i zyskał aż 23 miejsca względem startu, meldując się w pierwszej dziesiątce na zakończenie wyścigu, wygrywając klasyfikację Challenger Europe.

Do finałowego wyścigu sezonu Jerzy Spinkiewicz ruszał z 19. pozycji. Do mety dojechał jako czternasty, co przełożyło się na szóstą pozycję w Challenger Europe.

Polski kierowca zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu Renault Clio Series, wygrywając klasyfikację Challengers.

16-letni Alan Czyż pokazał się z bardzo dobrej strony w tym sezonie Ford Fiesta Sprint Cup. Polski kierowca, dzięki znakomitym występom, wywalczył sobie trzecią lokatę w klasyfikacji Dutch Belgian Super Star z dorobkiem 202 punktów. W Fiesta Sprint Cup Alan Czyż bronił w tym sezonie barw zespołu Nowicki Auto Serwis.

- W Polsce jedyny tor homologowany przez FIA znajduje się w Poznaniu. Po zmaganiach w kartingu i testach we włoskiej Formule 4 inni polscy kierowcy opowiedzieli nam o Ford Fiesta Sprint Cup. Śledziliśmy wyścigi i szybko zrozumieliśmy, że to imponujące mistrzostwa, a wyścigi na torze Spa-Francorchamps uczyniły je dla nas bardzo atrakcyjnymi. Postanowiliśmy więc wystartować w holendersko-belgijskim pucharze Forda! Ściganie się w Spa to dla mnie spełnienie marzeń - opowiadał Alan.

Czytaj również: Kubica zakończył sezon