Daruvala dogania Zhou

W drugim wyścigu na Yas Marina Circuit kierowca Mumbai Falcons stoczył ostry pojedynek z Isackiem Hadjarem. 16-latek dwukrotnie wyprzedził Daruvalę, ale tracił P1 na następnym zakręcie. Na mecie dzieliło rywali 0,2 sekundy.

Dino Beganovic po starcie zostawił za sobą Guanyu Zhou i trzeci raz stanął na podium. Pierre-Louis Chovet na 8 okrążeniu odebrał P5 Parikowi Pasmie.

Amna Al-Qubaisi, siedemnasta po starcie z 22 pola, w trakcie 12 okrążenia wyprzedziła Irinę Sidorkową. Casper Stevenson wycofał się po 10 kółku.

WYŚCIG 2 (16 okrążeń)

1. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons)

2. Isack Hadjar (3Y Evans GP) +0,268

3. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) +0,905

4. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +1,692

5. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) +4,258

6. Patrik Pasma (3Y Evans GP) +10,432

7. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +11,985

8. Roy Nissany (Hitech GP) +14,169

9. Roman Staněk (Hitech GP) +16,672

10. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +18,312

11. Kush Maini (Mumbai Falcons) +19,055

12. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) +29,747

13. Reece Ushijima (Hitech GP) +33,934

14. Nicola Marinangeli (Motorscape) +34,338

15. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +46,785

16. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) +47,595

17. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +47,940

18. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +54,675

19. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +59,687

20. Roberto Faria (Motorscape) +1.38,735

21. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +1.43,805

PUNKTACJA

1. Zhou 80, 2. Daruvala 77, 3. Chovet 69, 4. Hadjar 64, 5. Beganovic 61, 6. Nissany 47, 7. Iwasa 31, 8. Pasma 23, 9. Bölükbaşi 22, 10. Stanek 10.

Fot. F3 Asian Championship