Daruvala dyktuje tempo

Trzeci w punktacji, kierowca Mumbai Falcons wyprzedził o 0,331 sekundy Guanyu Zhou, o 0,356 s Patrika Pasmę. Lider łącznej klasyfikacji, Pierre-Louis Chovet znalazł się na siódmym miejscu.

W porannej sesji Zhou (2.08,144) zostawił za sobą Daruvalę (+0,144) i Kusha Mainiego (+0,292). Alexandre Bardinon spowodował czerwoną flagę.

Patrik Pasma zszedł do 2.07,532 i długo prowadził w drugim teście. Osiem minut przed końcem Daruvala uzyskał 2.07,320, następnie poprawiając na 2.07,219 - i po fladze w szachownicę na 2.07,176.

TEST 1+2

1. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) 2.07,176

2. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 2.07,507

3. Patrik Pasma (3Y Evans GP) 2.07,532

4. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) 2.07,649

5. Roman Staněk (Hitech GP) 2.07,876

6. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) 2.07,936

7. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 2.07,981

8. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) 2.08,317

9. Kush Maini (Mumbai Falcons) 2.08,406

10. Ayumu Iwasa (Hitech GP) 2.08,546

11. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) 2.08,619

12. Roberto Faria (Motorscape) 2.08,799

13. Alex Connor (3Y Evans GP) 2.08,815

14. Roy Nissany (Hitech GP) 2.08,882

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) 2.09,056

16. Reece Ushijima (Hitech GP) 2.09,196

17. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 2.09,321

18. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) 2.09,429

19. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) 2.09,898

20. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) 2.10,320

21. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 2.11,544

Fot. F3 Asian Championship