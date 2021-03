Debiut Alesiego w Super Formule

Tegoroczny kierowca TOM'S w Super Formula Lights, Alesi zastępuje nieobecnego na testach Kazukiego Nakajimę w Dallarze z numerem 36.

W pierwszym dniu jazd najszybszy był Ukyo Sasahara, ściągnięty na testy przez Dandelion Racing w miejsce Tadasuke Makino, który nadal pauzuje po grudniowym zapaleniu opon mózgowych.

Pod koniec porannej sesji Sasahara zszedł do 1.36,805 i w podsumowaniu dnia wyprzedził o 17 tysięcznych Yuhiego Sekiguchiego, najszybszego w drugiej sesji. Drugi po południu, Nirei Fukuzumi ustąpił Sasaharze o 0,093 sekundy.

Giuliano Alesi, który rano wypadł na Spoon Curve, po południu zszedł do 1.38,198, co dało 21-latkowi 15 miejsce. Zamknęła stawkę Tatiana Calderón, przygotowująca się do sezonu z Drago Corse with ThreeBond.

Alesi uczestniczył również w testach Super Formula Lights i był trzeci za Teppeim Natorim (B-Max) oraz kolegą z TOM'S, Hibikim Tairą, ubiegłorocznym mistrzem Japonii F4.

笹原右京 Ukyo Sasahara(DANDELION RACING) Photo by: Masahide Kamio

SUZUKA - 11.3

1. Ukyo Sasahara (Dandelion) 1.36,805

2. Yuhi Sekiguchi (Impul) 1.36,822

3. Nirei Fukuzumi (Dandelion) 1.36,898

4. Ryo Hirakawa (Impul) 1.36,984

5. Toshiki Oyu (Nakajima) 1.37,092

6. Sena Sakaguchi (Inging) 1.37,270

7. Ritomo Miyata (TOM'S) 1.37,364

8. Tomoki Nojiri (Mugen) 1.37,614

9. Sho Tsuboi (Inging) 1.37,769

10. Kazuya Oshima (Rookie) 1.37,795

11. Kenta Yamashita (Kondo) 1.37,822

12. Hiroki Otsu (Mugen) 1.37,904

13. Naoki Yamamoto (Nakajima) 1.38,126

14. Yuji Kunimoto (KCMG) 1.38,166

15. Giuliano Alesi (TOM'S) 1.38,198

16. Yuichi Nakayama (Kondo) 1.38,456

17. Kazuto Kotaka (KCMG) 1.38,461

18. Tatiana Calderón (Drago Corse) 1.39,784

Tatiana Calderon, ThreeBond Drago CORSE Photo by: Masahide Kamio