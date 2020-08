Dobre tempo Kaprzyka

Kierowca Cram Motorsport stracił 0,299 sekundy do najszybszego, Gabriele Minìego. Piotr Wiśnicki zajął 15, Kacper Sztuka - 17 miejsce w 55-minutowej sesji.

Tym razem grupa B jako pierwsza wyjechała na tor. Za chmur wyglądało słońce, temperatura wynosiła 16 stopni. Mateusz Kaprzyk widniał na P8 po 1.32,746. Prowadził Gabriel Bortoleto (1.31,916), gdy o 9.38 wywieszono czerwoną flagę. Z toru trzeba było ściągnąć Tatuusa T-318 Konsty Lappalainena.

Sesję wznowiono o 9.40. Sześć minut przed końcem na czele znalazł się Gabriele Minì (1.31,818, 1.31,595). Trzy minuty później Mateusz Kaprzyk awansował na P6 (1.31,894). Leonardo Fornaroli przejął P4.

SESJA 5 - GRUPA B

1. Gabriele Minì (Prema) 1.31,595

2. Gabriel Bortoleto (Prema) 1.31,658

3. Dino Beganovic (Prema) 1.31,752

4. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 1.31,807

5. Sebastian Montoya (Prema) 1.31,811

6. Sebastian Øgaard (BhaiTech) 1.31,861

7. Mateusz Kaprzyk (Cram) 1.31,894

8. Dexter Patterson (BhaiTech)1.31,927

9. Francesco Simonazzi (DRZ Benelli) 1.32,092

10. Filip Ugran (Jenzer) 1.32,131

...

15. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.32,422

17. Kacper Sztuka (DR Formula) 1.32,868

GRUPA A

1. Jak Crawford (Van Amersfoort) 1.31,449

2. Francesco Pizzi (Van Amersfoort) 1.31,574

3. Josef Knopp (Mücke) 1.31,615

4. Ollie Bearman (US Racing) 1.31,676

5. Joshua Dürksen (Mücke) 1.31,918

6. Władisław Łomko (US Racing) 1.31,981

7. Jonny Edgar (Van Amersfoort) 1.32,086

8. Axel Gnos (G4) 1.32,241

9. Tim Tramnitz (US Racing) 1.32,462

10. Francesco Braschi (AS Motorsport) 1.32,483