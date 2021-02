Drugi raz Pasma

20-latek z Oulu zapowiedział dzisiaj kontynuację startów w Formula Regional European Championship - nadal w fińskim zespole KIC Motorsport.

Na mecie pierwszego wyścigu na Yas Marina Circuit Pasma pojawił się 1,5 sekundy przed Guanyu Zhou, który przed ostatnim dniem mistrzostw zmniejszył przewagę Pierre-Louisa Choveta do 22 punktów. Pierwsze podium zaliczył Kush Maini.

Zhou nie zdołał wykorzystać pole position. Pasma prowadził na pierwszym zakręcie. Trzecią lokatę utrzymał Roman Staněk. Pierre-Louis Chovet wyprzedził Roya Nissany'ego poza torem i musiał oddać Izraelczykowi szóste miejsce. Lorenzo Fluxá, Roberto Faria i Alexandre Bardinon zjechali na pit lane.

Cem Bölükbaşi wypchnął z dziesiątki Ayumu Iwasę (4). Reece Ushijima minął Villagómeza, a następnie Iwasę. Tatuus Romana Stanka zatrzymał się na prostej start/meta w trakcie 12 okrążenia. 16-latek z Międzyrzecza Wołoskiego stracił pierwsze podium w azjatyckiej serii.

Najlepsze czasy okrążeń decydowały o przydziale pól startowych w wyścigu 2. W tej klasyfikacji Guanyu Zhou wyprzedził Patrika Pasmę, Jehana Daruvalę i Khaleda Al-Qubaisiego. Biznesmen z Abu Zabi wygrał pojedynek z córką Amną o 15 miejsce.

WYŚCIG 1 (15 okrążeń)

1. Patrik Pasma (3Y Evans GP)

2. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +1,585

3. Kush Maini (Mumbai Falcons) +15,795

4. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) +17,210

5. Roy Nissany (Hitech GP) +18,195

6. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) +19,336

7. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +22,395

8. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +26,601

9. Reece Ushijima (Hitech GP) +31,508

10. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +32,133

11. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +35,168

12. Nicola Marinangeli (Motorscape) +46,711

13. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +52,713

14. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +54,079

15. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +1.06,841

16. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +1.08,951

PUNKTACJA

1. Chovet 229, 2. Zhou 207, 3. Daruvala 162, 4. Pasma 110, 5. Hadjar 95, 6. Beganovic 88, 7. Nissany 83, 8. Iwasa 75, 9. Bölükbaşi 53, 10. Stanek 48.

Fot. F3 Asian Championship