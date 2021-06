Dublet van Gisbergena

W kończącym rundę wyścigu 32-latek z Auckland ponownie wyprzedził Willa Davisona, Jamiego Whincupa i Chaza Mosterta.

Holden z numerem 97 prowadził od pierwszego zakrętu. Will Davison ruszający z pole position, spadł za van Gisbergena. Jamie Whincup zaliczył kontakt z Jamesem Courtneyem i znalazł się na P7.

Do pit stopu (15) strata Davisona sięgnęła 2,4 sekundy. Van Gisbergen zmienił opony po 17 okrążeniu - i wrócił na czoło stawki po postoju Scotta Pye'a (28). Will Davison zbliżył się na sekundę. Do mety odstęp wzrósł do 2,3 s.

Po ósmym zwycięstwie w sezonie Shane van Gisbergen oddalił się na 221 punktów od Whincupa, na 230 od Mosterta.