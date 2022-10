Duże szanse Polaków na medale

W piątek jako pierwszy na tor wyjechał najmłodszy z reprezentantów Polski – 11-letni Borys Łyżeń, startujący w konkurencji karting sprint junior. Zaraz po nim pojawił się jego starszy kolega – Adrian Łabuda. W treningu kwalifikacyjnym obaj uplasowali się mniej więcej w połowie stawki. Młodszy z kierowców był 8. w swojej grupie, ale w stawce wszystkich 30 zawodników uzyskał 12. czas. Adrian Łabuda był siódmy w swojej grupie, a w ogólnym zestawieniu 14.

Specjaliści od sprintu dzielili tor z zawodnikami endurance, a w tej konkurencji Biało-Czerwoni pokazali klasę. Marcel Kuc był najszybszy na swojej sesji, a jego koledzy Jakub Rajski i Adam Szydłowski w swoich grupach zajmowali drugie lokaty. Kornelia Olkucka uplasowała się na 9. pozycji. Taki wynik pozwala wierzyć w dobry występ naszego kwartetu w sobotnim, głównym wyścigu medalowym.

Nieopodal toru kartingowego, klasę na torze driftingowym pokazał Jakub Przygoński. Kapitan reprezentacji Polski wykonał niemal idealny przejazd i pewnie wygrał kwalifikacje. W sobotę rozpocznie rywalizację w grupie najlepszych 32 zawodników, od pojedynku z ostatnim w stawce Niemcem Gersonem Jungingerem.

- Pracowity dzień treningowy na nowym torze. Musieliśmy zmieniać przełożenia, ustawiać samochód i dobierać odpowiednie ciśnienie w oponach. Trasa tu prowadzi cały czas pod górę, więc choć samochód ma 900 koni, to czuć, że ma ciężej. Po kwalifikacjach jestem bardzo szczęśliwy, bo wykonałem dwa dobre przejazdy i za każdym razem byłem pierwszy. Cieszy to tym bardziej, że mamy nowy samochód, więc świetnie, że wygraliśmy nim pierwsze kwalifikacje właśnie na Motorsport Games – powiedział Jakub Przygoński.

Fenomenalnie zaprezentował się również nasz duet w karting slalomie. Emilia Rotko i Karol Król uzyskali dwa najlepsze czasy przejazdów na obu nitkach toru i jako załoga awansowali do najlepszej szesnastki z pierwszego miejsca. – Na początku trochę się obawiałam, ale już po pierwszym przejeździe treningowym poczułam, że jest dobrze. Nie potrąciłam żadnych pachołków, a inne zespoły sporo na tym traciły. Nasza strategia zakładała, że pojedziemy szybko, ale spokojnie. Udało się zaliczyć czyste przejazdy i przy tym świetnie się bawić – podsumowała Emilia Rotko.

- Lewy tor bardzo mi się podobał. Uzyskałem drugi czas i wiem, co mogłem zrobić lepiej. Na drugiej nitce były drobne błędy, ale gokart miał też trochę mniej mocy. Mimo to trzeci wynik w grupie dał nam z Emilią dwa pierwsze miejsca sumy przejazdów, a to świetna wiadomość - wtórował swojej koleżance Karol Król.

Walkę o medale rozpoczęli również Karol Basz i Marcin Jedliński. Przed sobotnim wyścigiem, pierwszy z wymienionych wywalczył trzecią pozycję startową, a drugi czwartą. Jest to nie lada osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że Polacy już na pierwszym okrążeniu zaliczyli kontakt z rywalem i musieli atakować z końca stawki. Dojechali na czwartym miejscu.

– Może zabrakło trochę szybkości na pierwszym i drugim okrążeniu, ale dla tego teamu to jest pierwszy start na oponach Pirelli. Ja już sporo na nich jeździłem, ale zespół ma w związku z tym sporo pracy. Dziś pokazaliśmy na co nas stać przed jutrzejszym, głównym wyścigiem. Ciśniemy ile się da, a ja zamierzam zaatakować z trzeciego miejsca i wiem, że będzie dobrze – zapowiedział Karol Basz.

Do półfinału w Esporcie awansował Marcin Świderek, choć i on nie uniknął kłopotów na wirtualnym odpowiedniku toru Paul Ricard. Polak miał kontakt z przeciwnikiem z Włoch i choć sytuacja wydawała się zaistnieć z winy rywala, to karę otrzymał nasz reprezentant, spadając na 14 pozycję. Zdeterminowany do odrobienia strat wyprzedził sześciu rywali i zakończył zmagania na ósmej pozycji. W sobotę powalczy o miejsce w finale, startując z 12. miejsca.

W odległym o 200km od toru Paul Ricard, Auto Cross Veynois rywalizację rozpoczął Marcin Laskowski, startujący w konkurencji cross car senior. Polak wraz z zespołem spędził pół nocy przed startem, pracując nad właściwym ustawieniem pojazdu. Wysiłek opłacił się, bo w jednym z treningów kwalifikacyjnych Polak uzyskał trzeci czas. Na drugiej czasówce zgasł mu jednak silnik, więc do pierwszego wyścigu startował z siódmej pozycji i na tym też miejscu dotarł do mety. W klasyfikacji generalnej uplasował się na 13. lokacie.

- Ogrom emocji! Zazwyczaj startujemy z asfaltu i wjeżdżamy na szuter, a tu ruszaliśmy już z tego podłoża, więc zostałem ze wszystkich stron zasypany kamieniami. Mimo tego miałem dobre tempo, widziałem miejsca, gdzie można „ugryźć” i starałem się atakować. Moje zapędy stonował kolega z Czech, od którego dostałem dwa „strzały”. Na trzecim kółku kierowca przede mną stanął w poprzek. Musiałem zahamować i go ominąć, przez co czołówka mi uciekła. Goniłem, ale było już za późno. Wiem, że mam mocniejsze tempo od kilku zawodników, więc jutro postaram się poprawić – podsumował swój start Maciej Laskowski.

W sobotę zobaczymy w akcji wszystkich 15 reprezentantów Polski. W czterech konkurencjach zostaną rozdane medale. O miejsca na podium powalczą w nich Jakub Przygoński, Marcin Świderek oraz Karol Basz i Marcin Jedliński, a także nasz kwartet w karting endurance. W slalomie oraz cross carze rozstrzygną się natomiast losy tego, kto w niedzielę przystąpi do wyścigów medalowych.

- Jestem dumny z naszej kadry, bo w dniu kwalifikacji wszyscy przeszli do kolejnych etapów zmagań. Wszyscy są w grze, więc w sobotę i niedzielę będzie walka! – podsumował krótko kapitan reprezentacji Jakub Przygoński.

informacja prasowa