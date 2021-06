Dwa razy Bearman

16-latek z Van Amersfoort Racing uzyskał najlepszy czas w obydwu treningach, w drugiej sesji schodząc do 1.33,355. Drugi czas każdorazowo należał do Tima Tramnitza z US Racing.

Piotr Wiśnicki ukończył sesje na 18 i 17 pozycji. Kacper Sztuka zajął 26 i 24 miejsce.

TRENING 1

1. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 1.33,390

2. Tim Tramnitz (US Racing) 1.33,590

3. Joshua Dufek (Van Amersfoort) 1.33,691

4. Sebastian Montoya (Prema) 1.33,764

5. Charlie Wurz (Prema) 1.33,855

6. Cenyu Han (Van Amersfoort) 1.33,879

7. Bence Válint (Van Amersfoort) 1.33,897

8. Joshua Dürksen (Mücke) 1.33,917

9. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 1.33,968

10. Kiriłł Smal (Prema) 1.34,083

...

18. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.34,367

26. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 1.34,738

TRENING 2

1. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 1.33,355

2. Tim Tramnitz (US Racing) 1.33,546

3. Kiriłł Smal (Prema) 1.33,631

4. Charlie Wurz (Prema) 1.33,756

5. Joshua Dürksen (Mücke) 1.33,799

6. Sebastian Montoya (Prema) 1.33,818

7. Joshua Dufek (Van Amersfoort) 1.33,851

8. Bence Válint (Van Amersfoort) 1.33,873

9. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 1.33,957

10. Conrad Laursen (Prema) 1.33,971

...

17. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 1.34,265

24. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 1.34,542